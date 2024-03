Josias: Franco-atirador, Ciro Gomes dispara com a língua contra proprio pé

Ciro Gomes (PDT) atira no próprio pé ao denunciar um suposto caso de corrupção no pagamento de precatórios pelo governo Lula (PT), afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News da manhã desta quarta-feira (13).

Ciro Gomes é um franco-atirador da política e, por vezes, a língua atira no próprio pé. Ele é um colecionador de sentenças que o condenam a pagar indenizações a pessoas que se sentiram ofendidas por ele. Ele hoje é um administrador da sua própria irrelevância política e não é levado em conta nem pelos familiares.