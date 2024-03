Reinaldo: PEC das Drogas é inócua para tráfico, pune pobres e gera extorsão

Além da punição para a camada mais vulnerável da sociedade, que irá continuar mesmo com a aprovação da PEC, Reinaldo destacou que a proposta irá gerar uma espécie de "indústria de extorsão".

Além de tudo o que de ruim já há com a lei que temos, como a aplicação seletiva por critérios raciais e de rende, porque isso vai permanecer, vai ter uma indústria de extorsão que vai ser criada com as pessoas mais endinheiradas quando se perceber que se está com gente endinheirada. Já existe hoje [a indústria da extorsão] para que o caso não se torne público, mas ela vai aumentar. Reinaldo Azevedo

O colunista do UOL também afirmou que a proposta apresentada no Senado é uma tentativa de confrontar o STF (Supremo Tribunal Federal), que tentou estabelecer um limite para distinguir o tráfico de porte para consumo pessoal.

O Pacheco apresentou a proposta na linha de confronto com o STF. Os senadores acham que isso passa para a sociedade a ideia de legalização das drogas, o que é falso. O que o Supremo estava fazendo era regulamentar e sugerir a aplicação de uma lei que já existe. (...) se qualquer posse pode configurar crime, qual é a pena para o crime? Vai todo mundo para a cadeia? Na regulamentação é que veremos, mas por enquanto o que o Senado está fazendo é dar um chega para lá no Supremo. Reinaldo Azevedo

Por fim, Reinaldo afirmou que a proposta deverá ser aprovada pelo Congresso e que isso deverá, inclusive, fortalecer o narcotráfico.