Michelle será homenageada no Theatro Municipal de SP; PSOL vai à Justiça

Evento está previsto para ocorrer no próximo dia 25 de março, das 20h às 22h, para mil convidados. O evento ainda deverá contar com a apresentação da banda da Polícia Militar de São Paulo.

Prefeitura diz que título de cidadão paulistano é "matéria de interesse público" e de competência da Câmara Municipal. Questionada pelo UOL, a assessoria de imprensa do Theatro Municipal afirmou que informações sobre o evento deveriam ser realizadas à Prefeitura.

Políticos do PSOL entram na Justiça contra uso do Theatro

Políticos do PSOL pedem apuração contra a Prefeitura no Ministério Público Eleitoral de São Paulo. O vereador Celso Giannazi, deputado estadual Carlos Giannazi e deputada federal Luciene Cavalcante, todos do PSOL-SP, citam o pleito deste ano que, inclusive, o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), deve tentar a reeleição.

Para os políticos, o uso do bem público "para evento que beneficiará Nunes eleitoralmente" aponta abuso de poder político. Portanto, solicitam que o evento seja vetado. Os mesmos também encaminharam a solicitação de apuração para a Procuradoria de Justiça do Patrimônio Público e Social de São Paulo e apontaram a possível prática de crime contra a administração pública de peculato.