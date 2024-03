Lira manobra indicados em comissões para manter controle do orçamento

Na CMO, o presidente e os integrantes aprovam crédito extraordinário para os ministérios e discutem o Orçamento do próximo ano. Em 2024, os parlamentares turbinaram as emendas de comissão para $ 16,6 bilhões. O valor, no entanto, foi reduzido após o veto R$ 5,6 bilhões do presidente Lula. O bloqueio causou atrito entre Lira e o chefe do Executivo.

O pagamento das emendas de comissão não é obrigatório, mas essa o repasse desses recursos é considerado similar ao extinto orçamento secreto, que foi considerado inconstitucional pelo STF em 2022. Isso porque a distribuição do dinheiro é acordada com as cúpulas da Câmara e sem muita transparência sobre o destino das verbas.

Na abertura do ano legislativo, Lira subiu o tom, pediu respeito aos "acordos firmados" e afirmou que o Orçamento da União "pertence a todos, não apenas ao Executivo".

Arcoverde foi o presidente da CPI que investigou a manipulação de resultados em partidas de futebol. No ano passado, não pegou relatorias de peso na Câmara.

O comando dos colegiados foi definido após alguns embates sobre quem ficaria com as principais comissões, CCJ e saúde.

Ao final, prevaleceu o acordo de 2023 para que o PL ficasse com a presidência da comissão de Constituição e Justiça e os demais partidos seguiram a regra da proporcionalidade — partidos com as maiores bancadas tinham prioridade na escolha.