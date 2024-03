Heleno ficou 'atônito' após Aeronáutica rejeitar golpe, diz ex-chefe da FAB

O tenente-brigadeiro do ar Carlos Almeida Baptista Júnior, comandante da Aeronáutica no governo Bolsonaro, disse à Polícia Federal que Augusto Heleno, ex-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), ficou "atônito" após ouvir que a Força Aérea Brasileira não participaria de um golpe de Estado.

O que aconteceu

Baptista Júnior diz que "afirmou de forma categórica ao general Heleno que a Força Aérea Brasileira não anuiria com qualquer movimento de ruptura democrática". O ex-comandante da Aeronáutica prestou depoimento à PF no dia 17 de fevereiro.

O tenente-brigadeiro disse que a conversa aconteceu em 16 de dezembro de 2022. Na ocasião, Heleno teria pedido para voltar a Brasília no avião da FAB por causa de uma reunião urgente convocada por Bolsonaro para o dia seguinte. Os dois participavam de uma cerimônia de formatura no ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica).