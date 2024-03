'Ser chamado de cagão foi ameaça por não aderir a golpe', diz Freire Gomes

Seguiu na carreira militar ao longo dos anos. Freire Gomes serviu no 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado, em Bela Vista (MS); no 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, em Recife; e no 16º RC Mec, em Bayeux (PB). Segundo a CNN, ele também esteve no 1º Batalhão de Forças Especiais e no Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista, no Rio, além de ter sido comandante do 1º Batalhão de Ações de Comandos, em Goiânia, e retornado à Aman como instrutor.

Em 2014, foi promovido a general de divisão, sendo nomeado Comandante da 10ª Região Militar, em Fortaleza (CE). Posteriormente, assumiu o cargo de Secretário-Executivo do GSI/PR, em Brasília (DF).

Sua promoção ao posto de general de Exército aconteceu em 2018. Na época, também foi nomeado para o cargo de Comandante Militar do Nordeste, em Recife (PE). Depois, assumiu o cargo de comandante de Operações Terrestres, em Brasília.

Chegou ao comando do Exército em 2022. O general quatro estrelas foi escolhido por Bolsonaro para ocupar o cargo quando ainda estava no Comando de Operações Terrestres. Na ocasião, ele assumiu o lugar do general Paulo Sérgio Nogueira.