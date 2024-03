Ex-assessor de Bolsonaro assume que enviou a Cid vídeo com ataques às urnas

O marketeiro de Milei fez transmissão ao vivo com fake news sobre as urnas. Ele disse que existia um dossiê apócrifo com supostas fraudes nos aparelhos. As informações que o argentino falou que esse material tinha, porém, já foram desmentidas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Cerimedo também é amigo de Eduardo Bolsonaro desde 2010. Em outubro do ano passado, pouco antes do segundo turno das eleições, o estrategista recebeu o parlamentar e a sua família em Buenos Aires.

Assessor de Milei fez parte da 'rota da desinformação', diz PF

Cerimedo foi apontado pela PF como parte da operação para abrir caminho para um golpe de Estado no Brasil. Segundo a corporação, o esquema teria orquestrado uma proliferação de desinformação.

O estrategista também já ironizou Alexandre de Moraes. O marketeiro escreveu nas redes sociais que o ministro não seria perseguido e que poderia comentar sobre "o que quiser". No início deste mês, Moraes participou de um evento em Buenos Aires no qual disse que quem usasse inteligência artificial para manipular eleições seria cassado.