Marketeiro de Milei ironiza Moraes na Argentina: 'Ninguém vai te perseguir'

Moraes falou sobre punição para quem manipular a eleição. Ele disse que o Tribunal Superior Eleitoral entendeu "corretamente" que não basta só aplicar multa a candidatos que utilizarem inteligências artificial para manipular informações. "[O candidato] vai ser multado e vai perder o mandato", afirmou em evento em Buenos Aires.

Aqueles que usarem inteligência artificial para deturpar as mensagens e não avisarem o eleitor, a eleitora, terão o registro cassado. E se já tiverem sido eleitos, terão seus mandatos cassados.

O ministro do STF negou que há uma parceria entre o Brasil e Argentina para combater fake news. Moraes disse ainda que não tem "conhecimento" de que Cerimedo esteja sendo investigado no Brasil.

Assessor de Milei fez parte da 'rota da desinformação' sobre urnas, diz PF

Fernando Cerimedo é suspeito de integrar um grupo que abriria caminho para um golpe de Estado. Ele é apontado nos documentos da Política Federal como parte da operação que supostamente teria orquestrado uma proliferação de desinformação para abrir caminho a um golpe de Estado no Brasil.

As informações estão na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em fevereiro, o ministro que autorizou prisões e buscas contra ex-ministros e integrantes do núcleo duro do ex-presidente Jair Bolsonaro. O grupo, composto ainda por nomes como Mauro Cid e Anderson Torres, tinha como função a "produção, divulgação e amplificação de notícias falsas quanto a lisura das eleições presidenciais de 2022 com a finalidade de estimular seguidores a permanecerem na frente de quartéis e instalações, das Forças Armadas, no intuito de criar o ambiente propício para o golpe de Estado, conforme exposto no tópico 'Das Medidas para Desacreditar o Processo Eleitoral' constante na presente representação".