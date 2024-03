Quem usar IA para manipular eleição será cassado, diz Moraes na Argentina

Ele deveria falar no fim da tarde. Mas, como a programação atrasou, Moraes deve participar do encerramento, no jantar. Também foram convidados o ministro Edson Fachin — que foi homenageado — e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Post provocador

No mesmo dia em que ocorre a participação de Moraes no evento, o marqueteiro Fernando Cerimedo, que participou da campanha de Javier Milei, fez um post irônico marcando o ministro do STF.

"Aqui você pode ficar à vontade para comentar o que quiser. Até sobre as eleições no nosso país (um país estrangeiro para vocês) e sobre a teoria da conspiração do uso de milícias digitais e inteligência artificial", escreveu no X (ex-Twitter).

Cerimedo é apontado nos documentos da Política Federal como parte da operação que supostamente teria orquestrado uma proliferação de desinformação para abrir caminho a um golpe de Estado no Brasil.

Em uma entrevista a Rádio "Con Vos", em 15 de fevereiro, após seu nome aparecer na investigação da PF brasileira, o marqueteiro disse que, no Brasil, "a Justiça controla tudo" e que há perseguição política e ideológica.