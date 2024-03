No Rio, Bolsonaro diz: 'Não tenho medo, desde que juízes sejam isentos'

Bolsonaro foi apresentado pelo locutor com o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), que chegou a ser vaiado. Gritos de "fora, Castro!" ocorreram no começo do evento. Castro voltou a ouvir vaias quando foi apresentado para discursar, mas arrancou aplausos após uma sequência de elogios a Bolsonaro. Ele lembrou que o ex-presidente ganhou na capital fluminense no primeiro e segundo turnos em 2022.

Eleitores não lotaram a quadra, mesmo após a chegada do ex-presidente. Bolsonaro chegou a pedir que as pessoas não fossem revistadas para chegarem próximas ao palco. Ele também solicitou que fossem retiradas grades que distanciavam o público do palco.

Inquérito sobre golpe impediu a presença de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, no evento. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, proibiu os investigados de manterem contato. Isso inclui Valdemar e Bolsonaro.

Comandantes implicaram Bolsonaro em tentativa de golpe

Comandantes das Forças Armadas na época confirmam intenção de Bolsonaro de dar golpe caso tivesse apoio. O ex-comandante Carlos Almeida Baptista Júnior (Aeronáutica) disse à PF que, se o então comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, tivesse concordado, um decreto de Estado de Sítio seria declarado para impedir a posse de Lula (PT). Leia as íntegras dos relatos prestados à PF.

Baptista Júnior relatou às autoridades que ex-comandante da Marinha colocou tropas à disposição de Bolsonaro. Ele e Freire Gomes informaram que Almir Garnier Santos concordou com as ideias propostas nas versões das minutas golpistas discutidas com o então presidente. Leia o que dizia o documento golpista.