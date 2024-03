Relatório de urnas selou divórcio de generais e plano golpista de Bolsonaro

Relatório foi produzido pelo IVL (Instituto Voto Legal). O instituto recebeu R$ 1 milhão do PL para "fiscalizar o andamento das eleições". No texto, o IVL indicava que, no primeiro turno, Bolsonaro tinha mais votos nas urnas mais novas e menos nas mais antigas — mas não apontava qualquer irregularidade.

Documento criou esperanças de reversão do resultado de eleições. O brigadeiro e o general dizem que, a partir do surgimento do texto, o presidente passou a discutir estado de sítio e outras medidas para solucionar uma "crise" — enquanto ambos sinalizavam que Exército e Aeronáutica não apoiariam algo do tipo.

Três dias antes da reunião em que foram apresentados ao relatório, chefes militares divulgaram nota conjunta. Segundo Freire Gomes, o texto pretendia "passar mensagem de pacificação" e dizer que o foro adequado para debate político era o Congresso. À época, bolsonaristas acampavam em frente a quartéis.

Reunião em 14 de dezembro selou divergência de almirante com general e brigadeiro. Tanto Freire Gomes quanto Baptista Junior dizem que, no encontro com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, Garnier foi o único dos três a não se opor à minuta do golpe, que reunia medidas para impedir a posse de Lula. Segundo a PF, Bolsonaro chegou a apresentar ao menos duas versões da minuta para os comandantes das Forças Armadas.

Garnier disse que colocaria tropas à disposição, afirma chefe da Aeronáutica. A oferta de militares da Marinha seria para atender eventuais necessidades em caso de decretação de um estado de defesa ou de uma operação de Garantia de Lei e da Ordem (GLO), medidas restritivas cogitadas pelos apoiadores do golpe à época.

Depoimentos à Polícia Federal aconteceram no último mês. Baptista Junior falou em 17 de fevereiro. Já Freire Gomes depôs por sete horas no último dia 2. Nos dois casos, todas as informações repassadas pelos chefes militares aos investigadores os blindam de envolvimento na conspiração para um golpe de Estado em 2022.