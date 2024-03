Vida em Cuba, plástica e condenação: os altos e baixos de José Dirceu

Em 1969, o ex-ministro era um dos 15 presos políticos que foram trocados pelo embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick, sequestrado por opositores ao regime.

Então, ele foi enviado a Cuba, onde viveu como exilado político. Por sua atuação durante a ditadura, ele teve a nacionalidade cassada e foi banido do país. Em Cuba, participou do Molipo (Movimento de Libertação Popular), organização criada pelos chamados 28 da Ilha —exilados que fizeram treinamento de guerrilha e voltaram clandestinamente ao Brasil para tentar retomar a militância.

Cirurgia plástica para viver clandestinamente. Dirceu voltou ao Brasil duas vezes durante esse período: na primeira, ficou no país entre 1971 e 1972. Já na segunda, em 1974, chegou após passar por uma cirurgia plástica em solo cubano e mudar de nome —agora era Carlos Henrique Gouvêa de Melo, instalou-se em Cruzeiro do Oeste (PR) e se casou com Clara Becker, mãe do deputado Zeca Dirceu (PT-PR). Com a anistia, voltou à legalidade, em dezembro de 1979.

Dirceu foi um dos fundadores do PT, em 1980. Desde então, atuou ativamente na legenda, sendo secretário de formação política, secretário-geral do diretório regional em São Paulo e secretário-geral do diretório nacional. Em 1995, assumiu a presidência do partido e foi reeleito por três vezes.

Militância ao lado de Lula. Com a eleição de Lula, em 2002 —após participar de suas campanhas em 1989, 1994 e 1998— Dirceu assumiu o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, onde permaneceu até junho de 2005, quando o mensalão —esquema de corrupção protagonizado pelo PT— veio à tona. Então, ele deixou o cargo e retornou à Câmara dos Deputados —mas perdeu o mandato de Deputado Federal em 1º de dezembro de 2005.