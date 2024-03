CGU multa empresa de vacinas investigada por fraude durante pandemia

Entidades privadas, que teriam atuado como representantes da empresa na época, também foram punidas pela CGU. A ONG Senah (Secretaria de Assuntos Humanitários), o IFB (Instituto Força Brasil) e o Escritório Júlion Caron Advogados foram multados em R$ 6 mil cada e considerados inidôneos.

No último dia 7, a CGU destituiu dos cargos comissionados Antônio Élcio Franco e Roberto Ferreira Dias, que ocuparam postos de alta gestão no Ministério da Saúde no governo Bolsonaro. Roberto foi acusado por um suposto representante da Davati no Brasil de pedir propina para negociar com a empresa. Ele nega.

O UOL tenta contato com os alvos da decisão da CGU. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

Entenda o caso

A investigação começou na CGU após entrevista do policial Luiz Paulo Dominghetti à Folha de S.Paulo em junho de 2021. Ele, que se apresentava como representante da Davati no Brasil, acusou Roberto Ferreira Dias de pedir propina para negociar com a empresa.

As propostas consistiam em uma tentativa de venda de até 400 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 da fabricante Astrazeneca.