Ustra, Fleury e mais: MPF processa agentes da ditadura por tortura e morte

O MPF (Ministério Público Federal) acionou a Justiça para responsabilizar 42 ex-agentes da ditadura militar (1964-1985) por ligação com tortura, morte ou desaparecimento forçado de opositores do regime. A lista de envolvidos traz nomes como os do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e o delegado Sérgio Paranhos Fleury.

O que aconteceu

Ao todo, 26 ex-integrantes do DOI-Codi são alvos da ação do MPF. Subordinado ao Exército, o Destacamento de Operações de Informação - Centro de Operações de Defesa Interna, em São Paulo, foi um órgão de inteligência e repressão do governo brasileiro durante a ditadura. O MPF também incluiu 16 ex-servidores do IML (Instituto Médico Legal) paulista na ação, totalizando 42 agentes processados.

MPF quer que réus sejam condenados a pagar mais de R$ 2,1 milhões. Esse valor, ainda não atualizado pela inflação, se refere ao ressarcimento pelos danos que as práticas ilegais causaram à sociedade brasileira e às indenizações pagas pela União para as famílias das vítimas. No caso dos réus já falecidos, a reparação financeira deve ser cumprida pelos herdeiros, de acordo com o pedido do MPF.