Josias: Centrão fala em 2026 após Lula citar reeleição e Bolsonaro derreter

O centrão já projeta as eleições presidenciais de 2026 com o nome do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), após o presidente Lula (PT) se colocar como candidato à reeleição e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "derreter" politicamente, analisou o colunista Josias de Souza no UOL News da manhã desta terça-feira (19).

O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), confirmou à coluna de Tales Faria a negociação com o União Brasil. Ele acrescenta o Republicanos.