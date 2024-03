Maierovitch: Caso da vacina pode dar ao menos 15 anos de prisão a Bolsonaro

Jair Bolsonaro corre o risco ser condenado a, no mínimo, 15 anos de prisão pelo caso de fraude no cartão de vacinação contra a covid-19, explicou o colunista Wálter Maierovitch no UOL News desta terça (19).

Esta associação [delinquencial] está muito evidente. A partir do momento em que Bolsonaro pede para Cid fazer a inserção e outras são feitas, havia aí uma associação de delinquentes. Crime, portanto, que está bem caracterizado e que deverá ser denunciado.