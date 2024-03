'44 anos de corrupção': Bolsonaristas ironizam PT e são retirados da Câmara

Deputados de oposição ao governo Lula foram retirados da Câmara após ironizarem o PT durante uma homenagem ao aniversário do partido. Os parlamentares levaram uma faixa que trazia o símbolo do PT e os dizeres "44 anos de corrupção", seguidos de "parabéns".

O que aconteceu

Ato bolsonarista causou tumulto durante homenagem ao PT nesta quarta-feira (20). Os deputados federais Paulo Bilynskyj (SP), Coronel Meira (PE) e Eduardo Bolsonaro (SP), todos do PL, levaram uma faixa ao plenário da Câmara com ironias sobre o aniversário de fundação do partido, que completou 44 anos em 10 de fevereiro.

Petista chegou a pedir intervenção dos policiais legislativos. Em vídeo publicado pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), é possível ouvir a deputada Maria do Rosário (PT-RS) — que presidia a sessão — dizendo "Polícia Legislativa, por favor, faça com que eles guardem [a faixa]". Já o homem que gravou as imagens repetia "ladrão de joias" — possível referência ao caso das joias sauditas.