Reinaldo: Caso dos móveis é mais um pirulito dado à extrema direita

Reinaldo salientou que o governo se equivocou na ocasião ao apontar o sumiço dos bens e, diante do fato de todos os móveis terem sido encontrados, deve haver um pedido de desculpas oficial.

Tem que pedir desculpas e dizer que estavam enganados. Não haveria nada de errado em emitir uma nota pedindo desculpas dizendo que os móveis estavam distribuídos no Palácio, que eles não tinham sumido. Tem que ser um pedido de desculpas oficial porque eles lidaram com informações falsas e tem que deixar claro que esse governo não tem compromisso com informações falsas. Reinaldo Azevedo

O colunista do UOL também destacou que o governo vem pecando na comunicação com eleição e que o equívoco em relação aos móveis é uma prova disso.

Houve um erro grave de comunicação e vai custar ao próprio governo. Serve para alimentar a fantasia bolsonarista de que tudo o que se diz contra golpista com convicções fascistóides é mentira. Tem-se um bom governo, mas tem essas trabalhadas que se cometem. Tudo passa pela área e pelo filtro da maneira como se comunica com o público. O governo não sabe comunicar as coisas virtuosas e passa informações erradas. Reinaldo Azevedo

Reinaldo criticou Janja, que chegou a trocar farpas com Michelle Bolsonaro sobre o suposto sumiço dos móveis.