Militantes convocam ato sobre golpe de 64 após Lula vetar ações do governo

Protestos vão ocorrer em meio à relutância de Lula em realizar alguma cerimônia para os 60 anos do golpe. O presidente busca reconciliação com os quartéis após os atos do 8 de janeiro.

Antes do veto do presidente, ministério tinha planejado pedidos de desculpas públicos, diz a Folha de S.Paulo. O Ministério de Direitos Humanos e Cidadania já havia levantado um possível slogan da ação: "60 anos do golpe 1964-2024 - sem memória não há futuro".

Em entrevista, Lula disse que não gostaria de "remoer o passado". Ao jornalista Kennedy Alencar, Lula disse que tinha mais preocupações "com o golpe de 8 de janeiro de 2023 do que com 64" e disse que, apesar de partes da história do período militar ainda permanecerem incompletas, ele preferia "tocar o país para frente".