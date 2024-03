Deputado chama Lula de 'Presidengue' e mostra boneco com forma de mosquito

Prefeituras são responsáveis por fiscalização de focos. No início de fevereiro, o Ministério da Saúde repassou R$ 256 milhões para prefeituras combaterem a doença. Segundo o órgão, todos os estados estão abastecidos com os insumos necessários. Além disso, no ano passado, 12 mil profissionais de saúde foram instruídos a enfrentar a doença.

Brasil bateu recorde de casos

O Brasil já registrou mais de 2 milhões de casos prováveis de dengue em 2024 e bateu o recorde do maior número de contaminações pela doença em um ano.

A taxa registrada nas primeiras 11 semanas do ano é inédita. Dados do Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde, atualizados nesta segunda-feira (18), indicam que esse é o maior número desde o início da série histórica, em 2000.

Para efeito de comparação, no mesmo período do ano passado, o Brasil tinha 400.197 casos. O recorde anterior de casos prováveis ocorreu em 2015, com 1.688.688 (ao longo de todo o ano). Em 2023, total anual de casos foi de 1.658.816. Os dados são do Ministério da Saúde, por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação.

O país também registrou 561 mortes pela doença. Os dados são desde o início de janeiro até hoje. Além disso, 1.020 óbitos estão em investigação. O recorde de mortes por dengue foi registrado em 2023, quando o governo federal confirmou 1.094 óbitos ao longo de todo o ano.