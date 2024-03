Vacina não será resposta para atual surto de dengue, diz agência da OMS

No caso brasileiro, as doses foram compradas da farmacêutica Takeda, fabricante da Qdenga. O governo negocia a possibilidade de produção das doses no Brasil, usando a planta da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Segundo Barbosa, existem duas estratégias que devem ser tomadas. O primeiro é o controle do vetor que transmite a doença. Mas a segunda parte da estratégia é de reduzir a taxa de fatalidade. "Em geral, as mortes pela dengue podem ser evitadas, se dermos treinamento e orientação técnica para os trabalhadores do setor de saúde nos postos de atendimento primário e de emergência", disse.

O chefe da agência da OMS admite que a "situação é preocupante". Mas destacou que alguns países já vivemos o pico da transmissão, e que podem começar a reduzir o número de casos e prevenir mortos.