Lula pode vetar o fim da 'saidinha' de presos? Entenda o que acontece agora

Este movimento consta no artigo nº66 da Constituição Federal. Quando há silêncio do chefe do Executivo, entende-se que não houve posicionamento do Palácio do Planalto sobre a nova lei.

Entre palacianos e aliados, a principal aposta é que Lula vete parcialmente o projeto. O veto parcial tem sido uma estratégia recorrente do governo

Com o veto parcial, não se procura só agradar aos dois lados, como se faz com que com que os itens vetados sejam analisados um a um pelo Legislativo, diferentemente do veto total, que poderia ser derrubado em apenas uma votação.

Se Lula optar por vetar todo o projeto ou trechos, a Presidência tem 48 horas para informar as justificativas. O Legislativo tem poder de derrubar a decisão do presidente, num prazo de 30 dias.

Isso aconteceria em uma sessão conjunta entre Senado e a Câmara. Anular a decisão do Executivo exige apoio de 41 senadores e 257 deputados

Sem consenso

No Planalto, ainda não há consenso sobre como Lula deve agir em relação à sanção da medida. Enquanto uma ala governista quer o veto total, aliados mais pragmáticos defendem que não vale a pena arrumar mais uma briga com o Congresso.