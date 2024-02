Sem definir plano, Tebet diz que recomposição de emendas 'não vai para PAC'

A decisão ainda será do Congresso Nacional, que vai analisar os vetos do presidente. Na reunião em que houve a sanção, Tebet já havia prometido aos líderes partidários uma alternativa para tentar sanar o buraco.

"Logicamente, se não achar uma solução, o objetivo dos parlamentares é derrubar o veto", declarou o relator do Orçamento de 2024, deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP). Ele esteve com Lula, no Palácio do Planalto, no dia da sanção e falou com jornalistas na saída.