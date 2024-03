Sakamoto: Mauro Cid pediu para voltar à cadeia, e Moraes atendeu

Não acho que isso tenha sido uma ação de Cid para ajudar o Bolsonaro e outros investigados e citados na delação. Cid queria apenas limpar sua imagem com o interlocutor, não produzir algo para ser usado publicamente — o que o levaria de volta à cadeia. Mas o que está acontecendo? Com os áudios do Mauro Cid dizendo 'olha, a Polícia Federal me pressionou, o Alexandre de Moraes manda em tudo', investigados vão entrar com pedido na Justiça para falar que a prova foi enviesada. A Cid não interessada publicizar os áudios, mas interessava a muitos acusados de golpismo. O mais provável é que ele tenha sido feito de cobaia. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

É importante lembrar que os dados da delação do Mauro Cid que são usados pela PF são aqueles que foram comprovados por outras formas, com outras delações, depoimentos, documentos. Por exemplo, o depoimento do general Freire Gomes e do brigadeiro Baptista Junior não só corroboraram com uma série de coisas Mauro Cid disse como foram além. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Leonardo Sakamoto também lembra que a delação mais importante da investigação talvez tenha vindo do aparelho celular de Mauro Cid.

Tão ou mais importante que a delação do Mauro Cid foi a delação do celular do Mauro Cid. Inclusive, forçou Cid a falar muita coisa. [...] Se a delação cair, as provas produzidas devem permanecer válidas. O único prejudicado de tudo isso deve ser o próprio. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Na minha avaliação, ele criou uma segunda narrativa, de que a PF foi malvadona, para tentar limpar a barra junto aos seus. [...] Agora, a situação está desesperadora para ele. Todo mundo à sua volta dizia que ele aceitava qualquer coisa, menos voltar para a cadeia, mesmo que seja uma cadeia especial voltada para o Exército, e agora voltou. E o mais irônico é que ele, na prática, ao falar demais e confirmar em quem não devia, pediu para voltar pra cadeia e a Justiça brasileira [na figura de Alexandre de Moraes] atendeu e aceitou o pedido dele. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

