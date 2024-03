MP pede à Justiça que Monark pague R$ 4 mi por fala sobre partido nazista

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) apresentou à Justiça uma ação civil em que pede que o influenciador Bruno Aiub, conhecido como Monark, pague R$ 4 milhões em indenização por defender a criação de um partido nazista.

O que aconteceu

O promotor Reynaldo Mapelli Júnior cita na ação, ajuizada na última quinta-feira (21), três pareceres: antropológico, psicológico e socioassistencial. "Todos comprovaram, com sólida fundamentação técnica, a postura racista, o antissemitismo e o nazismo no comportamento do réu, bem como a necessidade de reprimenda", diz a petição inicial.

Incompatível com a Constituição. Mapelli Júnior avaliou que "a defesa da criação de um partido cuja ideologia é a própria antítese da construção histórica recente dos direitos humanos é incompatível com o texto constitucional".