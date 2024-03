'Irmãos' da extrema-direita: entenda proximidade de Bolsonaro e Orbán

"Essa nossa passagem por aqui é rápida. Mas deixará um grande legado para os nossos povos. Acredito na Hungria e no prezado Orbán, que eu trato praticamente como um irmão, dadas as afinidades que nós temos na defesa dos nossos povos e na integração dos mesmos", declarou Bolsonaro ao lado do premiê.

Em pronunciamento à imprensa durante a viagem, Bolsonaro afirmou também que os laços entre os dois países poderiam ser resumidos por meio de quatro palavras: Deus, pátria, família e liberdade. "Comungamos também [ele e Orbán] na defesa da família, com muita ênfase. A família bem estruturada faz com que sua respectiva sociedade seja sadia. Não podemos perder esse foco", completou na ocasião.

Ainda em 2022, o ministro de Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, ofereceu ajuda para a reeleição de Bolsonaro durante uma reunião com a então ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, conforme revelado pela Folha na época.

Em vídeo compartilhado pelo ex-presidente em suas redes sociais durante as últimas eleições presidenciais, o premiê húngaro exaltou algumas das políticas de seu então colega governante.

"Tenho servido meu país na Europa por mais de trinta anos, já encontrei muitos líderes, mas vi poucos líderes tão excepcionais como seu presidente, o presidente Bolsonaro. Fico feliz de ter tido a oportunidade de trabalhar com ele. Foi uma grande honra ter visto e aprendido como ele reduziu impostos, estabilizou a economia, reduziu as taxas de crimes. Espero que ele possa continuar seu trabalho". Viktor Orbán, em apoio a Jair Bolsonaro durante as eleições de 2022.

'Tríade da extrema-direita'

Foi durante o governo Bolsonaro que, pela primeira vez, houve uma visita de um chanceler do Brasil para a Hungria. Nela, foram estabelecidas posições comuns sobre temas como imigração, aborto, religião e votos na ONU, conforme apurou a coluna de Jamil Chade.