Josias: Quaquá se comporta como infiltrado do centrão nos quadros do PT

O PT merece o constrangimento causado pelo deputado federal Washington Quaquá, que defendeu cautela nas acusações sobre os supostos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, disse o colunista Josias de Souza no UOL News da manhã desta terça-feira (26).

Esse Washington Quaquá se comporta como um infiltrado do centrão nos quadros do PT. Não é a primeira vez que ele causa constrangimento e não será a última. Ele já posou nas redes sociais ao lado do ex-ministro da Saúde [Eduardo] Pazuello confraternizando com ele. Agora, ele põe em dúvida o relatório da Polícia Federal.