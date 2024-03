Vice do PT cria saia justa no partido ao defender acusado de caso Marielle

Não são poucas as polêmicas que envolvem o parlamentar. Além de defender os supostos mandantes, ele já tirou foto com ex-ministro bolsonarista e chegou a trocar socos no Congresso no ano passado.

Ele também é conhecido por opiniões destoantes do PT. Ao UOL colegas disseram desejar que ele "vá para Maricá" disputar a prefeitura e "deixe o partido em paz".

Descontentamento de companheiros

Parlamentares, incluindo colegas da Câmara, e lideranças do partido dizem que ele "já passou do ponto", mas não chegam a um consenso sobre o que fazer. Entre os quadros petistas, há quem defenda seu jeito "combativo", mas o tom geral é de reprovação.

Ao UOL eles criticaram as declarações de Quaquá, questionando a necessidade delas tão pouco tempo depois das prisões. Eles lembram que a irmã de Marielle, Anielle Franco, é ministra do governo Lula (PT) e defendem que "o silêncio seria mais respeitoso".

"Essa posição dele não reflete posição do partido. É absolutamente individual", afirmou Gleisi ao UOL. Como presidente, ela tem lidar com as disputas internas e falas atravessadas, que, mesmo que não constitucionais, resvalam na legenda.