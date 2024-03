Constituição não vê Forças Armadas como poder moderador, diz Fux em voto

A chefia das Forças Armadas é poder limitado, excluindo-se qualquer interpretação que permita sua utilização para indevidas intromissões no independente funcionamento dos outros Poderes, relacionando-se a autoridade sobre as Forças Armadas às competências materiais atribuídas pela Constituição ao Presidente da República.

Luiz Fux, em voto no STF

Fux deixa claro ainda que isso não poderia acontecer nem se o presidente quisesse. "A prerrogativa do Presidente da República de autorizar o emprego das Forças Armadas, por iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifestado por quaisquer dos outros poderes constitucionais, não pode ser exercida contra os próprios Poderes entre si", afirma o ministro.