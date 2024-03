STF prepara terreno para julgar participação das Forças Armadas no golpe

Caberá ao plenário decidir se mantém o entendimento ou não. O julgamento será realizado no plenário virtual a partir de sexta-feira (29). Os ministros terão o prazo de uma semana para registrarem seus votos no sistema.

Na ação, o PDT questiona pontos que tratam da hierarquia "sob autoridade suprema do presidente da República"; da definição de ações para destinação das Forças Armadas conforme a Constituição; e da atribuição do presidente da República para decidir a respeito do pedido dos demais Poderes sobre o emprego das Forças Armadas.

Na mesma decisão, Fux ressaltou que a prerrogativa do presidente da República de autorizar o emprego das Forças Armadas não pode ser exercida contra os próprios Poderes entre si.

O emprego das Forças Armadas para a 'garantia da lei e da ordem', embora não se limite às hipóteses de intervenção federal, de estados de defesa e de estado de sítio, presta-se ao excepcional enfrentamento de grave e concreta violação à segurança pública interna, em caráter subsidiário, após o esgotamento dos mecanismos ordinários e preferenciais de preservação da ordem pública.

Luiz Fux, ministro do STF

Em depoimento à Polícia Federal, ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica afirmaram à Polícia Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou dar um golpe de Estado. A expectativa é que a Procuradoria-Geral da República apresente ao STF em breve denúncia contra a cúpula das Forças Armadas por eventual participação no 8 de janeiro.