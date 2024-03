Sakamoto: Se Nicolás Maduro perder Lula, isolamento ficará insuportável

Isso está muito acertado, porque as declarações do Lula em entrevistas —e às vezes nem são entrevistas—, [...] e Lula diz uma coisa de improviso e pega muito mal para a opinião pública, dá munição para a extrema direita. É uma coisa facilmente evitável, inclusive, muitas das falas do Lula no calor do momento, não refletem a posição institucional do governo brasileiro. Lula, de uma certa maneira, não perde, muito pelo contrário, só ganha tendo uma posição mais institucional. Isabela Kalil, antropóloga

O que aconteceu?

Lula declarou ontem (28) que a situação das eleições na Venezuela é "grave" e que o Brasil irá acompanhá-las de perto. As críticas estão em linha com uma nota do Itamaraty publicada na terça (26) que marcou uma mudança de tom em relação ao regime de Maduro.

Na nota, o Itamaraty havia questionado o fato de uma candidata oposicionista ser impedida de entrar na disputa pela presidência venezuelana. O texto afirma que, "esgotado o prazo de registro de candidaturas para as eleições presidenciais venezuelana, na noite de ontem [segunda-feira (25)], o governo brasileiro acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral naquele país".

O posicionamento brasileiro revoltou Maduro, aliado histórico de Lula. Na quarta (27), o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela divulgou uma nota-resposta que chama o texto do Itamaraty de "intervencionista" e "parece ter sido ditada" pelos Estados Unidos.

Na última semana, a oposição a Maduro denunciou problemas para registrar candidatura no país. A coalizão PUD (Plataforma Unitária Democrática) disse ter sido impedida de acessar o sistema para inscrever Corina Yoris, indicada por María Corina Machado. De última hora, outro nome da oposição (Manuel Rosales, ex-rival de Hugo Chávez) decidiu (e conseguiu) se inscrever para enfrentar Maduro nas urnas.