Aliado de Bolsonaro rebate Tebet e diz que ministra atrapalha Nunes em SP

Assessor e advogado de Jair Bolsonaro, Fábio Wajngarten afirmou que que apoio de Simone Tebet atrapalha a "eleição ganha" do prefeito Ricardo Nunes , em São Paulo

O que aconteceu

Wajngarten chamou a ministra do Planejamento de "sem votos". O advogado se manifestou nas redes sociais após Tebet dizer que só sobe no palanque de Nunes (ambos são do MDB) quando Bolsonaro não tiver — o ex-presidente apoia o nome do prefeito à reeleição. A declaração da ministra do governo Lula foi feita em entrevista concedida à emissora CNN Brasil.

O assessor de Bolsonaro afirmou que Tebet "não é de São Paulo" e que "não ajuda em nada". Ex-prefeita de Três Lagoas (MS), a ministra também tem residência na capital paulista e, no primeiro turno das eleições presidenciais de 2022, a teve 8,11% dos votos na cidade, o dobro de sua média nacional.