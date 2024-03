Simone Tebet diz que subirá em palanque Nunes quando Jair Bolsonaro não estiver

Tebet disse ainda esperar que seu partido apoie a reeleição de Lula, em 2026 - o MDB deseja indicar um vice para Lula - como forma de evitar o retorno do que ela considera ser a extrema direita ao poder.

"Não tenho dúvidas de que as forças democráticas estarão com o candidato mais forte a derrubar esse projeto nefasto. E, consequentemente, o único nome que me vem à mente, e por tudo que estamos preparando para o País, de melhora da economia, a gente fortalece o governo do presidente Lula. Eu não vejo outro caminho a não ser apoiar a reeleição do presidente Lula se ele for candidato."

E prosseguiu na defesa de uma nova frente ampla, similar à montada por Lula no segundo turno da eleição de 2022. "O projeto de poder no Brasil passa pela questão de garantir o Estado Democrático de Direito, a democracia acima de tudo. Então, isso tem que estar acima das vontades políticas. Tem que ser o candidato que tem condições de ganhar da extrema direita. E estou falando da extrema direita, não da direita. Eu mesma sou uma pessoa de centro-direita na economia e de centro-esquerda nos costumes", disse.

Fim da reeleição

Na entrevista à CNN, Tebet disse ainda ser "totalmente de acordo" com o projeto de limitar a reeleição e criar mandatos de cinco anos para presidente da República, em discussão no Senado.

"Um dos grandes cânceres e males é um mandato de quatro anos. É um mandato curto. Então, você ganha e trabalha no primeiro ano. No segundo, tem eleição municipal. No terceiro, você já está pensando na reeleição. Você só não pensa em eleição no primeiro ano. O Brasil não vai para frente dessa forma", afirmou a ministra, que relacionou o tema à turbulência da eleição de 2022.