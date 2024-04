Deputado bolsonarista aciona PF após relatar vandalismo em gabinete no CE

Parlamentar afirma que se incomodou com a "certeza da impunidade". Ele apontou que os grupos Levante Popular da Juventude e Levante Popular Ceará assumiram autoria da vandalização em seu gabinete.

"Se era uma tentativa de me intimidar, não funcionou", disse. Fernandes questionou por que um boneco com o seu rosto foi queimado durante a ação do grupo na frente de seu gabinete e perguntou se o ato poderia ser entendido como uma ameaça. O parlamentar ainda declarou esperar a apuração do caso e a punição de todos os envolvidos na ação.

Polícia Civil diz apurar o crime ambiental de pichação e de injúria. A corporação reforçou a importância do registro de ocorrência para o repasse de mais informações sobre o caso. Eles explicaram que as imagens das câmeras de segurança já estão auxiliando o trabalho dos investigadores.

Levante Popular da Juventude diz que acionamentos do deputado são "respostas desmedidas". Ao UOL, o grupo argumentou que a ação do deputado "confirma uma tentativa de criminalização dos movimentos populares" e explicou que a "ação simbólica" feita no gabinete de Fernandes aconteceu "em todos os estados".