Advogados: pena baixa incentiva ações como a de Lula pedindo voto em Boulos

Governo tirou vídeo do ar antes de Justiça intervir

A EBC (Empresa Brasileira de Comunicação) tirou do ar ontem mesmo o vídeo de transmissão do evento com a fala de Lula pedindo votos para Boulos. No entanto, o governo diz não ver infração na conduta do presidente.

"A manifestação do presidente não pode ser enquadrada como propaganda eleitoral antecipada, ou mesmo teria o escopo de influenciar as eleições. Trata-se, em verdade, de manifesto exercício da liberdade de expressão assegurada pelo art. 50, IV, da CRFB/88. O que ocorreu foi uma manifestação de apoio político, de menção ao cargo a ser disputado e da plataforma de governo a ser defendida, nos termos do artigo 36-A da Lei 9504, de 1997", argumentou o governo.

Auxiliares do presidente ouvidos pelo UOL tentaram minimizar a gravidade da fala e admitiram que Lula estava desconfortável pelo público pequeno presente. Alguns inclusive ironizaram o pedido de voto para Boulos, dizendo que os poucos que estavam presentes no evento provavelmente já serão eleitores dele e que Lula 'ali não conseguiu nenhum voto a mais'.

Conduta pode levar a outras ações na Justiça

Esse tipo de conduta não deve render muito mais do que uma multa, mas pode levar a outras manifestações na Justiça Eleitoral. Segundo o advogado e professor de Direito Eleitoral da Unifor, Raimundo Fernandes Neto, posturas como a de Lula podem levar a ações mais severas como uma Aije (Ação de Investigação Judicial Eleitoral), por eventual abuso de poder econômico, político ou do uso dos meios de comunicação, movida por outros partidos ou mesmo pelo Ministério Público Eleitoral caso entendam que há elementos suficientes para isso.