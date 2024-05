Desvio do SUS tem ex-prefeito, roubo de R$ 100 mil e varal de roupa, diz PF

A operação da PF deflagrada para desarticular um esquema de desvios no SUS do Pará nesta semana trouxe detalhes sobre como a organização criminosa atuava no estado. A decisão judicial que embasou a ação, obtida pelo UOL, mostra que os investigadores se depararam com um escritório de fachada com varal de roupas, descobriram que um dos suspeitos foi alvo de roubo de R$ 100 mil em uma "saidinha de banco" - mas preferiu não denunciar -, além de apontarem a participação de um ex-senador da República.

Laranjas e roupa estendida

Como o esquema funcionava. A Polícia Federal apura um esquema de falsidade ideológica, crimes licitatórios e lavagem de capitais, envolvendo uma rede de empresas de fachada e laranjas. A Terraplena, empresa que atua com limpeza urbana, construção de estradas e redes de água e esgoto, teria repassado valores a empresas de fachada ligadas direta ou indiretamente ao ex-senador e ex-prefeito de Belém, Duciomar Costa, segundo a investigação. Os repasses e saques investigados ocorreram entre 2018 e 2022.

Mulheres laranjas. Quatro mulheres estariam por trás de empresas de fachada para lavar dinheiro do esquema. Uma delas atuava como contadora do grupo e já havia sido investigada pela PF em outra ação. Os investigadores foram aos escritórios onde seriam as supostas sedes das empresas e constataram que, na verdade, eram as suas residências.