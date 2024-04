Reinaldo: Papo de que Toffoli abre caminho para Bolsonaro elegível é tolice

O colunista do UOL Reinaldo Azevedo disse no Olha Aqui! desta segunda (1º) que a crença dos bolsonaristas de que decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) em favor do atual prefeito de Magé (RJ), Renato Cozzolino, pode reverter a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não se sustenta. Em decisão monocrática, o ministro do STF Dias Toffoli derrubou decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que torna o prefeito fluminense inelegível.

É uma decisão monocrática, vai cair. Duvido que o tribunal vai cassar uma decisão do TSE. A decisão do Toffoli vai cair. O Bolsonaro vai recorrer ao Supremo também contra a sua cassação. Assim como caso do Cozzolino, [o recurso] vai parar no Supremo, vai ter uma decisão do Bolsonaro recorrendo ao Supremo e ele vai perder. A decisão do Toffoli vai cair e, ainda que não caia, o que eu duvido, é o caso do Bolsonaro, e vai ser julgado, acabou. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Cozzolino havia se tornado inelegível por 8 anos por crime de abuso de poder durante as eleições de 2018. Reinaldo lembrou que, no que se refere a Bolsonaro, pesam ainda as acusações criminais.