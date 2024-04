UFPR revoga títulos de doutor honoris causa de 3 presidentes da ditadura

Para reitor da UFPR, revogação dos títulos foi "medida necessária". Ricardo Marcelo da Fonseca lembrou que os três presidentes foram articuladores e executores centrais das políticas de repressão durante a ditadura militar, além de "condutores de regimes de força que levaram adiante horrores, torturas, mortes e supressão de direitos, de liberdades e da própria democracia".

Momento é de reafirmar compromisso com o futuro, completou Fonseca. Ele também citou a memória das pessoas que sofreram as "injustificáveis violências" da ditadura. "Precisamos assegurar que as novas gerações que entrem pelos portões da UFPR sintam-se sempre mais conectadas com os melhores valores democráticos. Precisamos ser melhores amanhã do que somos hoje", defendeu o reitor.

A nossa instituição renovou hoje seu compromisso com a democracia, com a memória, com a verdade, com a justiça, com o presente e com o futuro. Ditadura, nunca mais!

Ricardo Marcelo Fonseca, reitor e professor titular da UFPR

60 anos do golpe

Decisão acontece um dia após 60º aniversário do golpe militar. A articulação contou com a participação de civis e militares e começou logo após a posse do então presidente João Goulart, em 1961. Quase três anos depois, em 31 de março de 1964, iniciava-se a ditadura de 21 anos que cassou direitos políticos, torturou e matou adversários e censurou a imprensa.