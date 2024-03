Ministros de Lula repudiam ditadura nos 60 anos do golpe mesmo com veto de presidente

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, homenageou "todas as pessoas presas, torturadas ou que tiveram seus filhos desaparecidos e mortos na ditadura militar". "Que o golpe instalado há exatos 60 anos nunca mais volte a acontecer e não seja jamais esquecido", anotou.

No X, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, afirmou que "a ditadura promoveu um genocídio dos nossos povos e também de nossa cultura". Segundo Guajajara, é preciso "refletir sobre um processo de reparação do Estado também em relação ao que aconteceu contra os nossos povos neste período". "Através do Ministério dos Povos Indígenas, já promovemos espaços para pensar sobre uma Comissão Nacional Indígena da Verdade", disse. "Esse é um debate necessário para o conjunto da sociedade. Só avançaremos com o fortalecimento da democracia e da Justiça."

Em 1995, durante o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, o então governo instalou a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP). O grupo, criado com o objetivo de reconhecer pessoas mortas ou desaparecidas durante a ditadura e despachar sobre pedidos de indenização de familiares, foi extinto no final do governo Jair Bolsonaro (PL), quando faltavam 15 dias para o ex-presidente deixar o Palácio do Planalto.

Como mostrou a Coluna do Estadão, Lula será cada vez mais pressionado pelo PT a recriar a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Organizações de defesa dos direitos humanos acham inaceitável que a retomada dos trabalhos da comissão, encarregada de localizar restos mortais de vítimas da ditadura militar, não saia do papel. A minuta de decreto reativando o grupo descansou durante um ano nos escaninhos da Casa Civil, mas no último dia 13 o processo voltou para o Ministério da Justiça.