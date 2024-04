Nem maior pedido de impeachment resolveu; Zambelli segue escanteada no PL

Arregimentou 140 deputados pedindo a saída de Lula. O documento foi apresentado numa entrevista no salão verde da Câmara. O evento passou de 1 milhões de visualizações no YouTube da TV legislativa. Críticas a Lula e número alto de cliques são o combo preferido do bolsonarismo.

Parecia um sucesso, mas a deputada fez mais inimizades na organização da lista. Os métodos para fazer os colegas aderirem foram comparados a coação e chantagem.

As queixas incluem, por exemplo, ter usado as redes sociais para pressionar quem não tinha assinado. Constrangido pela suspeita de traição lançada por ela, o deputado assinava sob desconfiança do eleitor e sob um cenário de quem não fez mais do que a obrigação.

Outra reclamação é a insistência inoportuna. Há relatos de que Zambelli manda mensagens de forma desmedida, como um call center, escrevendo textos no WhatsApp em todos os períodos do dia.

Um deputado relatou ao UOL ser vítima das duas estratégias. Ele disse que não ia usar adjetivos para não falar mal de ninguém.