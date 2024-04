Anielle se filia ao PT e Lula cita 'perspectiva política' da ministra no RJ

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, se filiou ao PT nesta terça-feira (2), em cerimônia realizada no Rio de Janeiro. O evento contou com a presença do presidente Lula (PT), que elogiou a ministra como quadro do partido no estado.

O que aconteceu

Anielle citou sua irmã Marielle e a situação de violência no Rio de Janeiro. "Tentaram calar a minha irmã, mas a gente ressurgiu, ressignificou e refloresceu nesse lugar", disse a ministra. "Não é possível que o Rio de Janeiro seja esse lugar onde todo dia a gente abre o jornal e tem ódio, tem matança".

Ministra também disse que não vai mudar "para caber na política". "Eu, Anielle Franco, filha de dona Marinete, irmã de Marielle. Com muito orgulho, digo a vocês o seguinte: a gente está chegando cada vez mais", discursou. "A minha luta política começou desde o dia em que a gente nasceu, porque nossos corpos negros são políticos".