Moraes volta atrás e determina soltura de coronel preso no 8/1

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), voltou atrás e concedeu, em decisão publicada nesta quarta-feira (3), a liberdade provisória do coronel Paulo José Bezerra. Ele é um dos investigados por suposta omissão durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

O que aconteceu

Moraes havia negado o pedido de soltura de Bezerra alegando que o coronel estava na ativa. Porém, como consta na nova decisão, o militar está na reserva desde o ano passado.

O ministro argumenta que a liberdade pode ser concedida, já que foi encerrada a investigação policial e a produção de provas, além da denúncia ter sido oferecida pela PGR (Procuradoria-Geral da República). "Não aponta a permanência das razões para a manutenção da medida cautelar extrema, seja para a garantir a ordem pública, seja para impedir eventuais condutas do réu que pudessem atrapalhar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, uma vez que houve reestruturação total do comando da Polícia Militar do Distrito Federal".