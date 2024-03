Bolsonaro tenta ligar Lula a post do MTST com foto de Jesus crucificado

O MTST disse que faltou interpretação sobre a publicação e usou a passagem bíblica de Lucas, capítulo 23, para se justificar. "A falta de interpretação da imagem e da mensagem desse post é de se impressionar", escreveu o movimento, horas depois da primeira postagem. Apesar da ressalva, o grupo continuou sendo duramente criticado.

No trecho da Bíblia, o governador romano Pôncio Pilatos inicialmente queria libertar Jesus após interrogá-lo, mas, após pressão do povo, decidiu condená-lo à crucificação. Em seu lugar, também com pedido popular, foi libertado Barrabás, que havia sido detido por assassinato e por estimular um motim.

No X, Boulos rebateu as críticas, direcionando o comentário ao seu principal adversário, o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que se disse "indignado" com a postagem do MTST.

"Ricardo Nunes tirou a Sexta-feira Santa para distorcer o post de um movimento social e criar terrorismo moral". "Isso mostra que sua aliança com o bolsonarismo não é apenas eleitoral. É de princípio e de método", afirmou o pré-candidato do PSOL.

Expressões como "bandido bom é bandido morto" e "CPF cancelado" são, geralmente, usadas por setores políticos à direita para defender a pertinência da execução de criminosos, algo que não é previsto na legislação brasileira. O ex-presidente Jair Bolsonaro ajudou a popularizar as expressões ao longo da sua trajetória política.

A passagem bíblica costuma ser usada, atualmente, como uma reflexão sobre condenações e prisões injustas e para críticas ao populismo penal que prevê o encarceramento sem fundamentação.