Fibe: Lula devia deixar claro que nem o próprio filho deve ser protegido

Lula deveria vir a público e assegurar que seu filho Luis Claudio, acusado pela ex-mulher Natália Schincariol de violência doméstica, não terá privilégios da Justiça, afirmou a colunista Cris Fibe no UOL News desta sexta (5).

Como figura pública, Lula deveria colocar um posicionamento claro de que nem o seu próprio filho será protegido na Justiça. Que razão nenhuma, nem dinheiro e nem influência, podem impedir uma vítima de violência obtenha justiça e reparação dos danos que sofreu.