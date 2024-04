Caçula de Lula é acusado de agressão; quem são os filhos do presidente?

Até o ano passado, ela tinha um cargo comissionado no gabinete do senador Rogério Carvalho (PT-SE), com remuneração bruta de R$ 14.304,11.

Marcos Cláudio

Marcos Cláudio é filho do primeiro casamento de Marisa Letícia e foi adotado por Lula. Nascido em 1971, ele foi nomeado em homenagem ao pai biológico, que morreu em uma tentativa de assalto enquanto Marisa ainda estava grávida.

Psicólogo, Marcos é sócio do irmão Sandro Luís em uma empresa de consultoria em tecnologia, segundo o jornal O Globo.

Fábio Luís

Fábio Luís Lula da Silva é conhecido como Lulinha. Ele nasceu em 1975 e é o mais velho dos filhos biológicos de Lula e Marisa Letícia.