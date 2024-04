Sakamoto: PF mostrou presos, polícias de SP, RJ e BA mostrariam cadáveres

Primeiro, eles verificaram, depois tentaram fazer essa captura de forma que todo mundo saísse inteiro do processo: policiais saíssem inteiros, bandidos inteiros e a população do entorno saísse ilesa. Acho que nisso eles foram bem-sucedidos. Gostaríamos que ninguém fosse machucado no processo, mas dada a situação, o fato de os envolvidos terem saído com alguns arranhões mostra que houve competência e uma preocupação por parte das forças policiais de que fosse um processo menos danoso e menos impactante possível. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

E conseguiram. Se fosse por outras polícias, sem o cuidado e o trabalho de inteligência, o pessoal ia estar mostrando agora não as fotos deles entrando de novo em Mossoró, mas as fotos dos corpos. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

