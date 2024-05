Toffoli anula todas as decisões da Lava Jato contra Marcelo Odebrecht

Determinação não afeta acordo de delação premiada. Toffoli ressaltou que a colaboração não foi incluída na ação e, portanto, não poderia implicá-la.

Defesa de Odebrecht disse que "agora se está fazendo justiça". Em nota, os advogados Nabor Bulhões e Eduardo Sanz afirmaram que o judiciário "finalmente está reconhecendo e concretizando em decisões aquilo que nós advogados já denunciávamos desde o princípio da Operação Lava Jato, a parcialidade, o conluio entre acusação e juiz, o desrespeito aos mais importantes princípios e garantias da Constituição."

Ex-coordenador da Lava Jato, o ex-deputado Deltan Dallagnol protestou contra a decisão de Toffoli. "Um dos maiores corruptos confessos da história do Brasil, que entregou provas e informações sobre crimes cometidos por autoridades de todos os escalões da República foi blindado pelo ministro que ele mesmo citou em sua delação", disse ele em nota. Odebrecht mencionou Toffoli na delação à PF, dizendo que o ministro era apelidado de "amigo do amigo do meu pai".

Odebrecht era presidente da construtora que leva o sobrenome da família quando a Lava Jato prendeu os principais executivos do grupo, em 2014. Ele foi condenado por corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Ele terminou a pena no ano passado, após prestar serviços comunitários.

Toffoli tem revisto decisões que envolvem a Lava Jato. Em setembro do ano passado, ele anulou todas as provas obtigas a partir das delações da Odebrecht, por considerar que elas foram obtidas por meios "heterodoxos e ilegais". No mesmo documento, ele classificou a prisão do presidente Lula em 2018 como "um dos maiores erros judiciários da história do país".