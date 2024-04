Foragidos de Mossoró denunciam agressão de policiais: 'Pisão na cabeça'

Dupla não se posicionou sobre possível financiamento do Comando Vermelho. Deibson Cabral Nascimento, 35, disse só ter recebido ajuda de um amigo paraense. A defesa não se posicionou. Com a fuga inédita de um presídio de segurança máxima, os detentos ganharam apoio da facção para escapar, segundo fontes da PF. Eles foram detidos em um comboio com três veículos, um fuzil e quatro comparsas.

Rogério negou ter apontado o fuzil na direção dos agentes antes de ser preso. "Ele disse que, se tivesse tido a chance de pegar o fuzil, não teria sido preso", contou a advogada. Mas confirmou que um dos agentes atirou durante a abordagem. Em áudio obtido com exclusividade pelo UOL, um dos agentes da PF que participaram da captura disse que Rogério fez menção de atirar com o fuzil.

Fugitivos disseram ter sofrido humilhações cometidas por policiais penais em revista após o retorno ao presídio de Mossoró. "Mandaram que ficassem de joelhos, como forma de humilhação. Depois, os policiais penais ficaram fazendo chacota porque eles foram recapturados", disse Flávia Fróes.

Posicionamento da dupla em audiência deixa dúvidas em relação à reprodução simulada da fuga do presídio. Rogério disse que não irá participar. Já Deibson irá aguardar orientação da defesa, que só ocorrerá na próxima semana.

O que disse a defesa