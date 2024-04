José Padilha: Musk faz no Brasil o que fez nos EUA, apela à direita burra

O cineasta José Padilha afirmou no UOL News desta segunda (8) que o dono da plataforma X (antigo Twitter), Elon Musk, tem no Brasil a mesma estratégia que adota nos Estados Unidos: o apelo à extrema direita. Morador de Los Angeles, Padilha diz que a grande questão é por que um dos maiores bilionários do mundo resolveu bater de frente com o STF (Supremo Tribunal Federal) brasileiro.

O que o Elon Musk faz é muito parecido com o que faz a cientologia aqui nos EUA. Cientologia é uma religião americana, com sede em Hollywood, que faz uma lavagem mental de seus adeptos. Essa lavagem é tão violenta que, ao longo do tempo, os adeptos se voltam contra a cientologia e começam a falar abertamente. A religião processa essas pessoas, mesmo que não vá ganhar, em vários estados, com um volume de recursos que a pessoa não consegue manter a ação viva e tem que desistir. José Padilha, cineasta