Ministro de Lula critica Musk e defende STF: 'Nossa soberania foi atacada'

O ministro defendeu que as instituições brasileiras e a sociedade têm o dever de dar uma resposta política e institucional ao ataques de Musk. ''A nossa soberania está sendo atacada, nós vamos responder com mais soberania''. Segundo ele, a melhor opção é dar apoio à Suprema Corte e aos instrumentos de cumprimento da Justiça nos próximos dias.

O que parlamentares dizem sobre embate

O deputado federal Nikolas Ferreira fez uma publicação ironizando a atuação da Justiça brasileira no embate entre Musk e Moraes. ''Os caras não conseguem bloquear os celulares nos presídios, mas mobilizam uma agência inteira para ficar de prontidão para derrubar uma rede social'', escreveu no X (Antigo Twitter).

Já o senador Randolfe Rodrigues fez críticas à Elon Musk. Ele disse que o dono do X ataca a democracia para servir aos interesses globais da extrema-direita. ''Nada do que está acontecendo é fortuito.''

O deputado Marco Feliciano escreveu estar com vergonha da repercussão do caso. ''As declarações de Elon Musk em relação as arbitrariedades contra sua plataforma repercutiram no mundo todo, revelando que somos uma República de Bananas! Que vergonha!.''